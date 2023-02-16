Gürün Belediye Başkanı kimdir? Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi hangi partiden?
Gürün ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ev ve iş yerlerinde hasar oluştu. Sivas'ın Gürün ilçesi Afet bölgesi ilan edildi Gürün Belediye Başkanı kimdir? Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi hangi partiden?
Kahramanmaraş merkezli meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler de Sivas'ın Gürün ilçesi de etkilendi. İlçede köylerle birlikte 147 yapıda ağır hasar tespit edildi.
GÜRÜN BELEDİYE BAŞKANI NAMİ ÇİFTÇİ KİMDİR?
Nami Çiftçi, 10 Nisan 1970 yılında Gürün'ün Çiçekyurt Köyü'nde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Gürün'de tamamladı.Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nü bitirdi. 1994 yılında Gürün'de esnaflık hayatına başladı.
GÜRÜN BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?
30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Gürün Belediye Başkanı seçildi. Nami Çiftçi, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından MHP'den ikinci kez belediye başkanı seçildi.
GÜRÜN NEREDE?
Gürün, Sivas'ın en güneyindeki ilçesidir. Sivas'a 137 km, Malatya'ya yaklaşık 140 km, Kayseri'ye ise 190 km uzaklıktadır. 69 bağlı köyü bulunmaktadır.
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