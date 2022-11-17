Güvenlik analistleri İstiklal’de alınması gereken önlemler için uyardı: 'Koku dedektörü şart'

17 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Güvenlik analisti Şafak Mert, İstiklal Caddesi’ndeki patlamaya ilişkin yaptığı değrlendirmede, polisin elindeki imkânlarla yapması gerekeni yaptığına işaret ederek geçmişte de birçok kez patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi’nin “Çevresel Tasarım Yoluyla Suç Önleme” yöntemiyle yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Dünyada bazı deneysel yöntemler uygulandığına dikkat çeken Mert, “Patlayıcıyı koku yöntemiyle algılayan kimyasal dedektör cihazları (sniffers) var. Bunlar, özellikle patlayıcı içeren kimyasalların buharlaşma sonucu çevreye saçılan moleküllerini algılıyor. Yüzde 100 başarı sağlayan cihazlar değil ama havaalanlarında, yüksek güvenlikli alanlarda kullanılıyor. Bildiğim kadarıyla polis ve jandarma da çok özel bazı yerlerde bunu kullanıyor. İstiklal gibi yerlerde de kullanılabilir” dedi.

Karanlık bölge bırakmadan bölgenin görünür güvenlik kameralarıyla donatılmasını öneren Mert, “Toplum Destekli Polis” uygulamalarıyla, özellikle İstiklal’deki esnafa yabancı birilerine karşı veya tehlikeli durumlara karşı polisle nasıl irtibat kurulacağına ilişkin bazı eğitimler verilebileceğine dikkat çekti.

"POLİSİYE DEĞİL SİYASİ"

Mert, terör eyleminin ardından, bölgede nasıl tedbirlerin alınması gerektiğine ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Polisin patlamayı önleyebileceğine ilişkin “suçlamaların” yapıldığına dikkat çeken Mert, “Polis suçlanıyor ancak mevcut şartlarda polisin caddede yapabileceği çok bir şey yok” dedi. Önlemek için öncelikle sahanın düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Mert, “İstiklal gibi bir caddede tam kontrolü sağlamak istiyorsanız giren çıkan herkesin kontrol edilmesi lazım. Ancak böyle bir şey mümkün değil. Çünkü hem ticarete hem turizme açık bir yer. Burada, yeteri kadar güvenlik ve yeteri kadar ticaret arasında bir denge kurup ona göre karar vermek lazım. Bu da polisiye değil, siyasi bir karar. Bölgenin statüsü değiştirilip ‘yüksek güvenlikli bölge’ haline getirilebilir” dedi.