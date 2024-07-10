Güvenlik kaynakları: Kayseri olaylarında terör bağlantısı tespit edildi
Güvenlik Kaynakları, Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların PKK ve FETÖ bağlantılı olduğunu bildirdi.
Güvenlik kaynaklarının İHA'ya yapmış olduğu açıklamada ''Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, bazılarının FETÖ/PDY müzahiri olduğu tespit edildi'' ifadelerine yer verildi.
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