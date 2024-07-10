Güvenlik kaynakları: Kayseri olaylarında terör bağlantısı tespit edildi

Güvenlik Kaynakları, Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların PKK ve FETÖ bağlantılı olduğunu bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 16:32
Güvenlik kaynakları: Kayseri olaylarında terör bağlantısı tespit edildi
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Güvenlik kaynaklarının İHA'ya yapmış olduğu açıklamada ''Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, bazılarının FETÖ/PDY müzahiri olduğu tespit edildi'' ifadelerine yer verildi.  


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