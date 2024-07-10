Güvenlik kaynakları: Kayseri olaylarında terör bağlantısı tespit edildi

Yayınlanma: 10.07.2024 - 16:32

Güncelleme: 10.07.2024 - 16:32

Güvenlik kaynaklarının İHA'ya yapmış olduğu açıklamada ''Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, bazılarının FETÖ/PDY müzahiri olduğu tespit edildi'' ifadelerine yer verildi.

