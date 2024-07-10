AKP'li Yasin Aktay Kayseri'deki failleri buldu! 'Baltacılar, şebbihalar...'

Yayınlanma: 10.07.2024 - 11:56

Güncelleme: 10.07.2024 - 11:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin bir yazı yazdı.

‘Irkçılığı kışkırtmak mı ırkçılığın temsili mi?’ başlıklı yazıda Aktay, "Kamyonlarla ücretli baltacılar ve şebbihalar getirildi" ifadelerini kullandı.

Aktay’ın söz konusu yazısında ilgili kısım şu şekilde:

"Kayseri provokasyonunda halkın kendiliğinden bir tepkisi yoktu. Çok önceden çalışılmış bir senaryoya göre halkın galeyana gelip ayaklanması ve bir topluma karşı bir linçe kalkışması hedeflendi ama bunun sağlanamayacağı da bilindiği için bunun sadece görüntüsü bile yeterli olacağı için kamyonlarla ücretli baltacılar ve şebbihalar getirildi. Ortadoğu’daki rejimlerin klasik darbeci operasyon malzemesidir baltacılar ve şebbihalar.”

‘Baltacılar’ 2011 yılında Mısır'da Hüsnü Mübarek'i devirmek için başlayan ayaklanmada isyancılara saldıran grup olarak bilinirken, ‘şebbihalar’ Suriye yönetimi yanlısı milisler olarak anılıyor.