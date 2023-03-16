Güvenlik personeli hastane bahçesinde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görevli güvenlik personeli Osman Yıldız , çalıştığı hastanenin bahçesinde ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 16:50
Güvenlik personeli hastane bahçesinde ölü bulundu
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Tekirdağ'da Çorlu Devlet Hastanesi'nde görevli özel güvenlik personeli, bahçedeki kameriyede hareketsiz olan kişiyi görünce yönetime haber verdi.

Sağlık ekipleri, adının Osman Yıldız olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İnceleme sonrası Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


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