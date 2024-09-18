Güvercin kulübesinden 'Kalaşnikof' çıktı

Adana’da Seyhan polisi tarafından gerçekleştirilen ruhsatsız silah operasyonunda, bir evden tabanca, pompalı tüfek ve çatıdaki güvercin kulübesinden uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvercin kulübesinden 'Kalaşnikof' çıktı
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İHA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:04

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki bir evde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Baskında Sergen Ö. ve Emre Ş. ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Evde yapılan arama çalışmalarında ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 39 adet uyuşturucu hap ve çatıdaki kuş kulübesinden uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler silahların kendilerinin olmadığını beyan ederken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #Adliye #silah #silahlar #ruhsatsız silah

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