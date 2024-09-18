Pendik'te 'kız meselesi'nde silahlar konuştu: 3 yaralı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:57

Güncelleme: 18.09.2024 - 09:58

İstanbul'un Pendik ilçesinde dün saat 16.40 sıralarında, bir arsada bulunan ve içerisinde E.Y. ve Y.Y. adlı erkek şahıslar ile N.K. adlı kadının bulunduğu 34 EHT 030 plakalı kiralık otomobilin yakınına, 34 JR 5489 plakalı hafif ticari araç yanaştı.

Ticari araçtan inen M.A. ‘kız meselesi' nedeniyle aralarında önceden husumet bulunan E.Y. ve Y.Y. ile tartışmaya başladı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın alevlenmesiyle silahına davranan M.A., otomobil içerisinde oturan E.Y. ve Y.Y.'ye ateş açtı. Karşı tarafın da silahla karşılık vermesiyle çatışma yaşandı. Çatışmada M.A., E.Y. ve Y.Y. kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.

M.A. yaralı halde olay yerinden sekerek kaçtı. E.Y. ve Y.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. M.A. ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı.

6 GÖZALTI

Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yürütüldü. Olayla ilgili olarak, M.A., E.Y., Y.Y. adlı yaralılar ve N.K. adlı kadın ile beraber toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde yaklaşık 15 el ateş edildiği ve bazı kurşunların otomobile de isabet ettiği görüldü. Ayrıca otomobil içerisinde yapılan aramalarda bir adet tabanca ele geçirildi.

Olaya karışan şahısların kullandığı ticari araç ile otomobil, polisin incelemelerinin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.