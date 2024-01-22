Güzellik merkezi patlaması

Torbalı Ticaret Odası’nın Başkanı Abdulvahap Olgun, İzmir’in Torbalı ilçesinde bir yılda 43 güzellik merkezi açıldığını açıkladı. İlçede toplamda 183 kadın kuaförü ve güzellik merkezi olduğunu belirten Olgun, “Güzellik merkezi sayısında patlama olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:05
Güzellik merkezi patlaması
Abone Ol google-news

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin güzellik merkezi üzerinden kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddiasıyla açılan dava sürerken 200 bin nüfuslu İzmir’in Torbalı ilçesinde güzellik merkezi patlaması yaşanıyor. 

Torbalı Ticaret Odası’nın (TTO) 2024 yılı ilk Çapraz Kaynaştırma Toplantısı’nda başkan Abdulvahap Olgun, 2023 yılı rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Bir yılda 457 yeni şirket kurulduğunu açıklayan Oıgun, bu sayı ile odanın üye sayısının 4662’e yükseldiğini ve İzmir’in en büyük  dördüncü büyük odası haline geldiklerini kaydetti. 

Geçen yıl rakamlarında esnaf işletmeleri içerisinde en çok güzellik merkezi açıldığını ifade eden Olgun “Bir yılda 43 yeni güzellik merkezi daha faaliyete geçti. Toplamda 183 bayan kuaför ve güzellik merkezimiz var. Güzellik merkezi sayısında patlama olduğunu söyleyebiliriz” dedi. 


İzmir haberleri Torbalı haberleri güzellik merkezi haberleri Dilan Polat haberleri Engin Polat haberleri

İlgili Haberler

Vergi uzmanı tek tek anlattı! Kara para aklamada neden güzellik merkezleri kullanılıyor?

Vergi uzmanı tek tek anlattı! Kara para aklamada neden güzellik merkezleri kullanılıyor?
Güzellik merkezlerine 'Dilan-Engin Polat' darbesi

Güzellik merkezlerine 'Dilan-Engin Polat' darbesi
Dilan Polat cezaevindeyken yeni şube açılmıştı! TMSF'den Dilan Polat açıklaması: 'Franchise sözleşmeleri...'

Dilan Polat cezaevindeyken yeni şube açılmıştı! TMSF'den Dilan Polat açıklaması: 'Franchise sözleşmeleri...'

En Çok Okunan Haberler