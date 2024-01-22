Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:05

Güncelleme: 22.01.2024 - 12:05

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin güzellik merkezi üzerinden kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddiasıyla açılan dava sürerken 200 bin nüfuslu İzmir’in Torbalı ilçesinde güzellik merkezi patlaması yaşanıyor.

Torbalı Ticaret Odası’nın (TTO) 2024 yılı ilk Çapraz Kaynaştırma Toplantısı’nda başkan Abdulvahap Olgun, 2023 yılı rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Bir yılda 457 yeni şirket kurulduğunu açıklayan Oıgun, bu sayı ile odanın üye sayısının 4662’e yükseldiğini ve İzmir’in en büyük dördüncü büyük odası haline geldiklerini kaydetti.

Geçen yıl rakamlarında esnaf işletmeleri içerisinde en çok güzellik merkezi açıldığını ifade eden Olgun “Bir yılda 43 yeni güzellik merkezi daha faaliyete geçti. Toplamda 183 bayan kuaför ve güzellik merkezimiz var. Güzellik merkezi sayısında patlama olduğunu söyleyebiliriz” dedi.