Vergi uzmanı tek tek anlattı! Kara para aklamada neden güzellik merkezleri kullanılıyor?

Yayınlanma: 17.01.2024 - 12:03

Güncelleme: 17.01.2024 - 12:03

Lüks yaşantılarıyla sosyal medyada geniş yer bulan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada tutuklanmıştı.

Vergi Müfettişi Fatih Mustafa Olcay, kara para aklamada neden güzellik merkezlerinin kullanıldığını, vergi kaçırmada kullanılan 'Şirinler' yöntemini, franchising bedelleri yükseltilerek kara paranın nasıl aklandığını ve olmayan müşteriye fiş-fatura kesme yöntemini tüm detayları ile anlattı.

"PİYASADA OLMAYAN PARANIN FİŞ-FATURA KESEREK SOKULMASI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Kara para aklamada güzellik merkezlerinin neden kullanıldığını anlatan Vergi Müfettişi Olcay, “Güzellik merkezleri günümüzde birçok kişinin ilgilendiği, gittiği ve kendilerini iyi hissetmek için başvurdukları yerler. Bu anlamda güzellik merkezleri nihai tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Nihai tüketicilerin hem denetimi zor hem de piyasada olmayan paranın fiş-fatura keserek sokulması gerçekleştiriliyor. Bunların denetimini yaparken açtıkları şubeler ve ilgili sitelerden aktardıkları ürünlerle kendilerini saklamaya, gizlemeye gayret gösteriyorlar. Kargolama işlemleri yapıyorlar. Mevzuata ve fiili duruma gayet uygun olsa bile sistemde kayıtlı olmayan paraları bu şekilde sisteme sokmak usulünü gerçekleştiriyorlar” değerlendirmesini yaptı.

MÜŞTERİ GELMİŞ GİBİ FATURA KESİYORLAR VE SİSTEME PARA SOKUYORLAR

Kara para aklama yöntemlerini anlatan Olcay, “Özellikle şube açma üzerinden bir yöntem yürütüyorlar. Şubelerin açılmasıyla franchising bedellerinin ilgili şirketin hesabına çok büyük meblağlar aktarılmasıyla takibe takılıyorlar. Sistemde olmayan parayı bankalar yoluyla merkeze aktarma hususu gerçekleştirilmekte. Günün koşullarına uygun olmayan, şubeleşmenin koşullarına uygun olmayan, franchisingin 10 katı, 15 katı ya da 100 katı şeklinde sanki çok değerli bir şubeymiş imajı oluşturularak, oraya hem ilgi ve müşteri çekiliyor hem de ilgili şube açıldıktan sonra rağbet de artıyor. Olmayan rağbeti oluşturarak müşteri gelmiş gibi fatura-fiş kesiyorlar. Böylelikle tahsil edilmiş gibi göstererek sisteme parayı entegre ediyorlar” dedi.

EN YAYGIN YÖNTEM

'Şirinler' yöntemi, suç gelirlerinin veya yaygın adı ile kara paranın dikkat çekmemek için küçük parçalara bölünerek farklı kişiler tarafından finans sistemine sokulması olarak adlandırılıyor.

Güzellik merkezlerinde kullanılan ikinci kara para aklama yönteminin e-ticaret sitelerinde yükleyerek yapılan 'Şirinler' yöntemi olduğunu belirten Vergi Müfettişi Olcay, “İnternet sitelerine ürün yükleniyor. Bir başka kişi de sipariş veriyor. Bu kişiler tanıdıkları alıyor. Kendi tanıdıkları sistemden parayı ilgili genel merkeze ya da ilgili kişinin hesabına aktarıyor. Sistemde, internet sitesinde aracılık payları da kesiliyor. Bu noktadan sonra 100 lira olan bir para 90-80 lira olarak kayıtlı hale gelmiş oluyor. Bu noktada sitelerin hiçbir haberi yok. Ellerinde mal varmış gibi yüklüyorlar. Her siteye bunu yükleyebilirsiniz. İki iş günü içinde kargolama da gerçekleştirmesi gerekiyor. Merkez de kargolamayı gerçekleştiriyor. Ancak kargoda herhangi bir şey gönderilmiyor. Sadece kılıf olarak gönderiyorlar kargo kutusunu. Güzellik merkezlerinin cazibesinin kullanmasının, çeşitli yöntemlerin güzellik merkezlerinde kullanmasının sebepleri budur” dedi.