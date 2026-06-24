H.K.G.'nin kemik yaşının büyütülmesine ilişkin sahte rapor davasında karar çıktı

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in ile eşi Fatma Gümüşel'in, kızları H.K.G.'yi "dini nikâh" adı altında 6 yaşından itibaren Kadir İstekli'nin cinsel istismarına maruz bıraktığı iddialarıyla gündeme gelen dosyada, H.K.G.'nin kemik yaşının büyütülmesi amacıyla sahte rapor düzenlendiği öne sürülüyordu.



İstismara maruz kalan H.K.G.'nin kemik yaşının büyütülmesi ve ‘sahte kemik yaşı raporu’ alındığı gerekçesiyle açılan davanın duruşması bugün görüldü. Mahkeme, sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel, Mehmet Emin Marankoz ve Kubilay Şimşek'in, "kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik" suçunu işlediklerinin sabit olduğuna hükmetti. Sanıklar ayrı ayrı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hastane çalışanı Kubilay Şimşek'in, mağdurun yerine başka bir kişinin röntgene alınmasını sağladığı; sanıklar Kadir İstekli, Mehmet Emin Marankoz ve Yusuf Ziya Gümüşel'in ise sahte kemik yaşı raporunun düzenlenmesi sürecinde fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri kanaatine vardı.



Sanıklar Arif Kemal Özalp, Mahir Orhan Berker ve Melek Gözde Luş hakkında açılan kamu davaları ise zamanaşımı nedeniyle ayrı ayrı düşürüldü. Mahkeme, Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırırken, Kubilay Şimşek ile Mehmet Emin Marankoz hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Öte yandan, geçen hafta istismar davasında baba Yusuf Ziya Gümüşel'in tahliye edilmesi tepkilere yol açmıştı.

‘HUKUKA GÜVENİN SARSILMASINA NEDEN OLDU’

Kemik yaşınınn büyütülmesine ilişkin davayı Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi takip ederken Cumhuriyet konuya ilişkin son gelişmeleri Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu gözlemcisi avukat Birsen Baş Topaloğlu ile konuştu.



Topaloğlu, “Bu kararda doktorlarla ilgili olarak zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Gümüşel, Kadir İstekli ve olayda aracılık yapan diğer iki kişi hakkında ise en üst sınırdan 5 yıl ceza verildi. Bu dosyayı başından itibaren takip etmiştik. Katılma taleplerimiz reddedilmişti. Bu yönde bir istinaf talebinde de ayrıca bulunacağız. Yine davanın mağdur tarafları da istinaf taleplerinde bulunacaklardır diye düşünüyoruz” dedi. Gümüşel'in geçen hafta tahliye edilmesini eleştiren Topaloğlu, “Baba Gümüşel sağlık nedenleri gerekçe gösterilerek tahliye edildi. Bazı basın kuruluşlarında suç işlememiş gibi gösterilse de aslında bunun doğru olmadığını belirtelim. Kişilerin ciddi sağlık sorunları varken tahliye edilmiyorken bu kişinin tahliye edilmesi ve laik düzene aykırı bir şekilde de karşılanması bir takım siyasi kişilerin buna aracılık etmesi ikinci bir mağduriyete sebep vermiş. Hukuka güvenin de sarsılmasına neden olmuştur” ifadelerini kullandı. İSTANBUL