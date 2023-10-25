Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Haber alınamayan 77 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu!

Efeler'de 77 yaşındaki yaşlı kadından haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Eve gelen ekipler yaşlı kadını evinde ölü buldu.

İHA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 15:47
Haber alınamayan 77 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu!
Abone Ol google-news

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Köprülü Veysipaşa Mahallesi Sakarya Caddesi’nde 2 katlı bir evin ikinci katında yaşayan 77 yaşındaki Emine Ant’tan komşuları haber alamadı.

Yaşlı kadının hayatından şüphe eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven ile balkondan eve girdi. Evinde hareketsiz bir şekilde bulunan yaşlı kadının, ilk incelemede hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden Ant’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


aydın Balkon Efeler Kadın komşu Ölüm Soruşturma yaşlı yaşlı kadın

İlgili Haberler

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Bilhan evinde ölü bulundu!

Kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Bilhan evinde ölü bulundu!
Kimya mühendisi evinde ölü bulundu

Kimya mühendisi evinde ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler