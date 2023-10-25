Haber alınamayan 77 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu!
Efeler'de 77 yaşındaki yaşlı kadından haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Eve gelen ekipler yaşlı kadını evinde ölü buldu.
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Köprülü Veysipaşa Mahallesi Sakarya Caddesi’nde 2 katlı bir evin ikinci katında yaşayan 77 yaşındaki Emine Ant’tan komşuları haber alamadı.
Yaşlı kadının hayatından şüphe eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven ile balkondan eve girdi. Evinde hareketsiz bir şekilde bulunan yaşlı kadının, ilk incelemede hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden Ant’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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