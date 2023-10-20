Kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Bilhan evinde ölü bulundu!
Denizli’de yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulunan 24 yaşındaki Bilhan Gazezoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi’nde yaşayan Bilhan Gazezoğlu’dan (24) haber alamayan yakınları, evine gittiklerinde onu hareketsiz halde buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
112 Acil Merkezi’ne yapılan ihbarla, adese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giden sağlık ekipleri, Gazezoğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cansız bedeninde herhangi bir yara ve morluk bulunmayan Gazezoğlu’nun cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gencin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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