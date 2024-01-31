Haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Düzce'de kendisinden haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu.
Kültür Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan Sezin Yarar'dan (63) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, kadından yanıt alamayınca savcılık kontrolünde kapıyı kırarak içeriye girdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz halde bulunan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Savcılık incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bozdağ’ın 'Fetullah Gülen' ifadeleri yeniden gündem oldu
- Ambulansın içindeki sır
- ‘Her yer Taksim, her yer direniş’
- 'Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane'
- Özgür Özel'den 'Hacer Foggo' açıklaması
- 'O gün küfür edenler bugün Başak Hanım diyor'
- ‘CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği’
- İki ilçenin adaylarına tepki!
- 'Kullanılmaktan bıkmadı...'
- İmamoğlu'ndan sert yanıt!