Haber alınamıyordu, okul müdüründen acı haber

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Şehit İhsan Ünlütürk İlköğretim Okulu Müdürü Nuri Çalıcıoğlu, bir süredir kendisinden haber alamayan arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. İlk değerlendirmelere göre kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Çalıcıoğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsiyle belli olacak.

AA
31 Ocak 2022 Pazartesi, 21:25
Haber alınamıyordu, okul müdüründen acı haber
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Sakarya Akyazı'daki Şehit İhsan Ünlütürk İlköğretim Okulu Müdürü Nuri Çalıcıoğlu'ndan (40), dün geceden bu yana haber alamayan arkadaşları ilçe merkezindeki evine gitti.

Eve giren meslektaşları Çalıcıoğlu'nu yerde hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde okul müdürünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Çalıcıoğlu'nun kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek.



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