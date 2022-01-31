Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

31 Ocak 2022 Pazartesi, 10:45

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Yeşilköy Bakırköy'de bulunan kendisine ait balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, o cinayetiyle ilgili silahı kullandığı belirlenen Kadir Yasak’ın da aralarındaki bulunduğu 11 şüpheliyi yapılan çalışmaların ardından gözaltına almıştı.

Haber Global'in aktardığına göre, şüpheliler bu sabah Bakırköy Adliyesi’ne gönderildi. Adliyeye gönderilen şüpheliler için ek gözaltı süresi isteneceği belirtildi.