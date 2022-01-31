Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme
İstanbul’da sahibi olduğu restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye gönderildi. Şüphelilerin ek gözaltı süresi talep edilmek üzere adliyeye gönderildiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Yeşilköy Bakırköy'de bulunan kendisine ait balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, o cinayetiyle ilgili silahı kullandığı belirlenen Kadir Yasak’ın da aralarındaki bulunduğu 11 şüpheliyi yapılan çalışmaların ardından gözaltına almıştı.
Haber Global'in aktardığına göre, şüpheliler bu sabah Bakırköy Adliyesi’ne gönderildi. Adliyeye gönderilen şüpheliler için ek gözaltı süresi isteneceği belirtildi.
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