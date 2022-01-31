İki çocuğun önünde akılalmaz cinayet

31 Ocak 2022 Pazartesi, 20:52

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Adana’da bir şahıs, kardeşinin birlikte yaşadığı kadını ve annesini yemek masasında iki çocuğun önünde başlarından vurarak öldürdü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.A, kardeşiyle birlikte yaşayan Hüda Gün’ün (39) annesi Naima Gün (70) ile birlikte yaşadığı eve geldi.

YEMEK MASASINDA VURDU

A.A, Hüda, annesi Naime Gün ve iki çocukla birlikte masada yemek yerken birden belinden tabancayı çıkartarak iki çocuğun önünde Hüda ve Naime Gün'ü başlarından vurdu. A.A., daha sonra kaçarak izini kaybettirdi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Apartman sakinleri silah sesleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüda ve Naime Gün'ün öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve kızının cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Acı haberi alan Hüda ve Naime'nin yakınları olay yerine akın etti. Sinir krizi geçiren anne ve kızının yakınları gözyaşlarına boğuldu. A.A'nın iki kadını neden öldürdüğü henüz bilinmezken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.