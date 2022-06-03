Haber-Sen'den PTT'ye tepki: 'İnsanlık suçu işliyor!'

03 Haziran 2022 Cuma, 15:46

Haber-Sen Van Şube Başkanı Hamit Aker, yaptığı açıklamada; PTT’nin son dönemdeki uygulamalarının insan onuruna yaraşmadığını, bazı bölgelerde personel eksikliğinden kaynaklı biriken gönderilerin bir an önce dağıtılması gerekliliği öne sürülerek personellerin pazar günlerinde bile çalıştırıldığını, bazılarına ise mobbing uygulandığını bu uygulamanın ise insan haklarını saldırı olduğunu belirtti.

PTT Genel Müdürlüğü'nden, Başmüdürlüklere gönderilen talimatlar ve çevrimiçi toplantılarda İHS ve Firma çalışanlarına dağıtılacak gönderilerde sayı dayatması gerekçe gösterilerek iş sözleşmesinin fesih edilebileceği vurgusunun, emekçi düşmanı bir zihniyetin tezahürü olduğunu vurgulayan Aker, “Çalışan bir posta emekçisinin yapabileceği işten fazla iş yükleyemezsiniz. Kanunlara aykırıdır. PTT Genel Müdürlüğü sorunları çözmek yerine dayatmacı ve baskıcı politikalarla PTT emekçilerini hayatını zindana çevirmiştir. PTT emekçileri, yönetimin belirlediği işlem hedefine ulaşmak için hızlı işlem yapmakta ve kendi sağlığını riske atmaktadır”.

"YASAL HAKLARI OLAN YILLIK İZİNLERİNİ BİLE KULLANAMIYORLAR"

Geçici çözümlerle, güvencesiz istihdam sağlamakla, sorunların çözülemeyeceğini de aktaran Aker, “Kamu kurumunun sorumluluğu çalıştırdığı emekçinin mutluluğunu da düşünmekten geçmektedir. İştirak şirketleri üzerinden yapılan alım veya yapılacak alım sadece patronları zengin etmektedir. Kamunun varlıkları kamuya değil, emekçileri düşünmeyen patronlara aktarılıyor. Posta dağıtıcıları adeta köle gibi çalıştırılıyor. Sanki 21. yüzyılda değil de ilkel çağlarda yaşıyoruz. Posta dağıtıcıları, haftada 6 gün çalışıyor, resmi ve dini bayramlarda doğru düzgün tatil yapamıyor, yasal hakları olan yıllık izinlerini bile kullanamıyorlar” sözlerine ekledi.