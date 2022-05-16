PTT çalışma saatleri 2022! PTT saat kaçta açılıyor?
PTT'de işi olan yurttaşlar PTT'nin saat kaçta açıldığını, PTT'nin öğle arası saatlerini merak ediyor.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü 81 ilde yüzlerce şube ile yurttaşlara hizmet veriyor. PTT 2022 saatleri yurttaşlar tarafından merak ediliyor. PTT şubelerinin mesai saatleri ve öğle arası saatleri yurttaşlar tarafından araştırılıyor.
PTT ŞUBELERİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
PTT şubeleri 08:30'da açılıyor. PTT şubeleri 12.30’da 1 saatlik öğle arası verip 13:30'da mesaiye devam ediyor. PTT şubeleri 17:30'da kapanıyor. PTT'nin bazı şubeleri saat 17:00'ye kadar hizmet vermektedir.
PTT ŞUBELERİ HAFTA SONU AÇIK MI?
PTT şubeleri hafta içi 5 gün hizmet veriyor. PTT şubeleri, hafta sonları açılmıyor. Cumartesi günleri belirli bölgelerdeki PTT merkez şubeleri öğlen 13:30'a kadar hizmet vermektedir.
PTT şubeleri ile ilgili detaylı bilgiye PTT'nin resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.
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