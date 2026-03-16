Haberal'dan bilim dünyasına 'savaş' tepkisi: Sessiz kalmayın!

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Orta Doğu’da yaşanan insanlık dramına karşı vicdan çağrısında bulundu. ABD ve İsrail’i sert sözlerle kınayan Haberal, insan hayatının kutsallığını anımsatarak dünyaya seslendi.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kıbrıs Türk Tarihi Araştırma Merkezi ve Kıbrıs Kültür Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Dr. Ayten Berkalp’ın Yaşadıklarıyla Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi” başlıklı konferansta konuşan Haberal, savaşların ve sivillere yönelik saldırıların insanlık onuruna aykırı olduğunu vurguladı.

“BİR BEBEĞİ YAŞATMAK İÇİN GÜNLERCE ÇALIŞIYORUZ”

Hayatını insan kurtarmaya adamış bir cerrah olarak konuştuğunu belirten Haberal, tıp dünyasının verdiği mücadele ile savaşın yıkıcılığı arasındaki büyük çelişkiye dikkat çekerek, “Biz hekimler, bir insanı, hatta bir aylık bir bebeği yaşatabilmek için günlerce, gecelerce çalışıyoruz. Ameliyathanelerde hayat kurtarmak için 7 gün 24 saat mücadele ediyoruz. Ama insanlıktan nasibini almamış bazı güçler, bir bomba ile yüzlerce masum insanı, kadınları ve çocukları öldürüyor. Bu vahşeti nefretle kınıyorum.”

“İNSAN OLMADAN MİLLET VE DEVLET OLMANIN ANLAMI KALMAZ”

Savaşın ve şiddetin hiçbir millete onur kazandırmayacağını vurgulayarak barış çağrısında bulunan Haberal, “Bir ülkeyi yaşatan sadece toprak değildir; o toprakların üzerinde yaşayan insanlardır. İnsan hayatının bu kadar değersizleştiği bir dünyada millet olmanın da, devlet olmanın da anlamı kalmaz. Bu nedenle bir an önce barışın hakim olması ve masum insanların hayatını kaybetmesine son verilmesi gerekir.”

Konuşmasında Kur’an-ı Kerim’den Maide Suresi 32. ayete atıfta bulunan Haberal, insan hayatının kutsallığını şu sözlerle dile getirdi:

“Yüce Allah buyuruyor ki: Haksız yere bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir; bir insanı kurtaran ise bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Bu sadece bir inanç öğretisi değil, aynı zamanda insanlığın en temel ahlak yasasıdır. Bu katliamları yapanlar kendilerine gelmeli ve insan olduklarını hatırlamalıdır.”

BİLİM DÜNYASINA ÇAĞRI

Prof. Dr. Mehmet Haberal, konuşmasının sonunda dünyadaki bilim insanlarına ve akademik otoritelere de çağrıda bulundu. Bilim dünyasının sessiz kalmaması gerektiğini belirten Haberal, savaşın sona ermesi için uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade ederek, “Bilim insanları insanlığın vicdanıdır. Dünyadaki bilim otoriteleri sessiz kalmamalıdır. İnsan hayatını savunmak için seslerini yükseltmeli ve bu savaşın sona ermesi yönünde uluslararası baskı oluşturmalıdır" dedi.

BİLİMSEL TOPLANTI ERTELENDİ

Öte yandan Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın ev sahipliğinde 9–10 Mart tarihlerinde Kızılcahamam Patalya Oteli’nde düzenlenmesi planlanan “ACS 2026 Amerikan Cerrahlar Koleji Türkiye Toplantısı”, Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler nedeniyle ertelendi. Toplantıya dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 200 bilim insanının katılması bekleniyordu.