Habertürk ile yolları ayrılmıştı: Sevilay Yılman'ın yeni adresi belli oldu

Habertürk ile yolları ayrılan gazeteci Sevilay Yılman'ın yeni adresi belli oldu. Yeni adresini duyuran Yılman, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 15:48
Habertürk ile yolları ayrılmıştı: Sevilay Yılman'ın yeni adresi belli oldu
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Gazeteci Sevilay Yılman, geçen yıl Habertürk'ten ayrıldığını duyurmuştu.

Ayrılık mesajında Yılman, "Millet İttifakı'na açık destek verirken Habertürk'ün kurumsal kimliğinin sorumluluğunu üzerimde taşımak istemiyorum" demişti.

YENİ ADRESİNİ DUYURDU

Yılman son olarak ekranlara geri döndüğünü duyurdu ve yeni adresini açıkladı.

Yılman paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin ve Türk Medyası’nın doğru ve tarafsız habercilik yapacak bir televizyon kanalına ihtiyacı vardı ve ben de bu ihtiyaca katkı sunmak için Ekol TV ailesine katıldım… Çok mutluyum ve heyecanlıyım…"


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