Kemal Öztürk Habertürk'ten istifa etti: 'Yönetimle sıkıntı yaşadım'

Yayınlanma: 10.11.2023 - 13:48

Güncelleme: 10.11.2023 - 13:48

Gazeteci Kemal Öztürk, Habertürk ve Habertürk TV ile yollarını ayırdığını duyurdu.

‘Kamuoyuna Duyuru’ başlıklı bir paylaşım yapan Öztürk, “Son dönemlerde Habertürk yönetimiyle inandığım fikirleri dile getirme ve çalışma huzuru konularında yaşadığım sıkıntılar yüzünden gruptan ayrılma kararı aldım” ifadelerini kullanarak konuk, okur, izleyici ve takipçilerine teşekkür etti.

"İNANDIĞIM FİKİRLERİ DİLE GETİRME KONULARINDA YAŞADIĞIM SIKINTILAR..."

Kemal Öztürk’ün paylaşımı şöyle:

“Bir gazetecinin mesleğini icra ederken iki önemli beklentisi vardır: İnandığı fikirlerini özgürce beyan etmek ve huzurlu bir çalışma ortamına sahip olmak. Son dönemlerde Habertürk yönetimiyle inandığım fikirleri dile getirme ve çalışma huzuru konularında yaşadığım sıkıntılar yüzünden gruptan ayrılma kararı aldım.

Habertürk köşe yazarlığı, Habertürk TV program moderatörlüğü ve yorumcu görevlerimden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Bu süre zarfında programıma katılan konuklara, okurlarıma, izleyicilere ve takipçilerime ilgilerinden dolayı şükranlarımı sunarım. 2020 yılında bana yazarlık ve yorumculuk fırsatı verdiği için Sayın Turgay Ciner’e teşekkür ederim. Nerede olursam olayım, doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğim. Saygılarımla."

KAMUOYUNA DUYURU



Bir gazetecinin mesleğini icra ederken iki önemli beklentisi vardır: İnandığı fikirlerini özgürce beyan etmek ve huzurlu bir çalışma ortamına sahip olmak.



Son dönemlerde Habertürk yönetimiyle inandığım fikirleri dile getirme ve çalışma huzuru konularında… — Kemal Öztürk (@kemalozturk2020) November 10, 2023

NE OLMUŞTU?

Ciner Medya Grubu'nda yer alan Habertürk'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından siyasi tartışma programlarını bitirilmiş internet sitesinden yazarlar kaldırılmıştı. Gazeteci Fatih Altaylı, Sevilay Yılmaz, Kübra Par gibi isimler kanalla yollarını ayırmıştı.