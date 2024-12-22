Habertürk sunucusu Ela Rumeysa Cebeci, tacize isyan etti: ‘Binadan çıkamıyorum, bu çaresizliğe mahkum edilemeyiz’

Habertürk sunucusu Ela Rumeysa Cebeci sosyal medya hesabından, kendisini taciz eden bir erkek yüzünden binadan çıkamadığını paylaştı. Cebeci “Bu çaresizlik kabul edilemez! Biz kadınlar bu çaresizliğe mahkum edilemeyiz!" ifadelerini kullandı.

Habertürk sunucusu Ela Rumeysa Cebeci, tacize isyan etti: ‘Binadan çıkamıyorum, bu çaresizliğe mahkum edilemeyiz’
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 20:09

Habertürk sunucusu Ela Rumeysa Cebeci sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kendisini taciz eden bir erkek yüzünden binadan çıkamadığını diye getirdi. 

Cebeci'nin paylaştığı görüntülerde bir muhabir ve kameramanın bina önünde taciz iddiasında bulunduğu şahısla konuştuğu görülürken, Cebeci konuyla ilgili "Ne yazık ki yasal boşluk yüzünden biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Olayı duyurduğu videoya Cebeci "Bu çaresizlik kabul edilemez! Biz kadınlar bu çaresizliğe mahkum edilemeyiz!" notunu düştü.


Etiketler: #Habertürk #taciz

İlgili Haberler

Blake Lively ve Justin Baldoni arasında gerilim: Rol arkadaşını cinsel tacizle suçladı!

Blake Lively ve Justin Baldoni arasında gerilim: Rol arkadaşını cinsel tacizle suçladı!
Küçükçekmece çiğ köfteci taciz olayı: Sosyal medyada yayımlanan görüntülerle şüpheli yakalandı

Küçükçekmece çiğ köfteci taciz olayı: Sosyal medyada yayımlanan görüntülerle şüpheli yakalandı
Çiğ köfteci dükkanında 15 yaşındaki çocuğa taciz! Linçten kurtulmak için kendini dükkana kilitledi

Çiğ köfteci dükkanında 15 yaşındaki çocuğa taciz! Linçten kurtulmak için kendini dükkana kilitledi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler