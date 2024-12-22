Habertürk sunucusu Ela Rumeysa Cebeci, tacize isyan etti: ‘Binadan çıkamıyorum, bu çaresizliğe mahkum edilemeyiz’

Yayınlanma: 22.12.2024 - 20:09

Güncelleme: 22.12.2024 - 20:09

Habertürk sunucusu Ela Rumeysa Cebeci sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kendisini taciz eden bir erkek yüzünden binadan çıkamadığını diye getirdi.

Cebeci'nin paylaştığı görüntülerde bir muhabir ve kameramanın bina önünde taciz iddiasında bulunduğu şahısla konuştuğu görülürken, Cebeci konuyla ilgili "Ne yazık ki yasal boşluk yüzünden biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayı duyurduğu videoya Cebeci "Bu çaresizlik kabul edilemez! Biz kadınlar bu çaresizliğe mahkum edilemeyiz!" notunu düştü.