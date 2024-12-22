Habertürk sunucusu Ela Rumeysa Cebeci, tacize isyan etti: ‘Binadan çıkamıyorum, bu çaresizliğe mahkum edilemeyiz’
Habertürk sunucusu Ela Rumeysa Cebeci sosyal medya hesabından, kendisini taciz eden bir erkek yüzünden binadan çıkamadığını paylaştı. Cebeci “Bu çaresizlik kabul edilemez! Biz kadınlar bu çaresizliğe mahkum edilemeyiz!" ifadelerini kullandı.
Habertürk sunucusu Ela Rumeysa Cebeci sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kendisini taciz eden bir erkek yüzünden binadan çıkamadığını diye getirdi.
Cebeci'nin paylaştığı görüntülerde bir muhabir ve kameramanın bina önünde taciz iddiasında bulunduğu şahısla konuştuğu görülürken, Cebeci konuyla ilgili "Ne yazık ki yasal boşluk yüzünden biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Olayı duyurduğu videoya Cebeci "Bu çaresizlik kabul edilemez! Biz kadınlar bu çaresizliğe mahkum edilemeyiz!" notunu düştü.
BU ÇARESİZLİK KABUL EDİLEMEZ! BİZ KADINLAR BU ÇARESİZLİĞE MAHKUM EDİLEMEYİZ! pic.twitter.com/ywxQeNtPH6— Ela Rumeysa Cebeci ???? (@elarumeysacbc) December 22, 2024
Etiketler: #Habertürk #taciz
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