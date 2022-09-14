Habertürk TV'deki yazım hatası sosyal medyanın gündeminde
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladığı canlı yayında Habertürk TV rejisi KJ'de bir yazım yanlışına imza attı. Yapılan bu hata sosyal medyada gündem oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sosyal konut projesinin tanıtım törenine katıldı.
Habertürk TV, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal konut projesini tanıttığı konuşmasını aktarırken bir yazım hatasına imza attı.
Erdoğan’ın sosyal konut projesinin ayrıntılarını anlattığı yayında, KJ’de “İŞ YERLERİ 350 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK” yerine, “İŞ YERLERİ 350 BİRADAN BAŞLAYACAK” ifadeleri yer aldı.
Habertürk rejisinin yaptığı bu hata sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, konuyla ilgili paylaşım yaptı.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
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