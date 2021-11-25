Muharrem Sarıkaya: AKP’liler arasındaki beklenti 2022 Kasım’ında seçim olacağı noktasında
HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısına, AKP içinden aldığı erken seçim kulisini taşıdı. Sarıkaya, "Ankara’da AK Partililer arasında dahi ağırlıklı beklenti 2022 Kasım’ında bir seçimin olacağı noktasında” dedi.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP içinden erken seçim kulisi verdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yapacaklarını duyurduğu mitinglerle "seçimi zorlamayı amaçladıklarını" söyleyen Sarıkaya, AKP'liler arasında ise daha ağırlıklı beklentinin 2022 Kasım olduğunu yazdı.
Sarıkaya'nın köşesinden ilgili bölüm şöyle:
"Bir gerçek var ki Türkiye uzun süredir zaten seçim iklimine girdi… Bundan sonraki seçim erken değil, ancak zamanından bir süre önce yapılmış seçim olur… Bugün seçim kararı alınması halinde dahi, kış koşulları dikkate alındığında Mart sonundan önce seçim olması ihtimali düşüktür. Seçime bir yıl kala yapılan bütün seçimler de zamanından biraz önce yapılmış seçim olarak kabul edilir.
Ankara’da AK Partililer arasında dahi ağırlıklı beklenti 2022 Kasım’ında bir seçimin olacağı noktasında… Muhalefet ise bunu mümkün olduğunca ilkbahara çekme gayretinde, çünkü Haziran’da yapılan seçimlerin hiçbiri AK Parti’ye iyi gelmedi. İstanbul Haziran yerel seçimi ve öncesinde Kasım seçimi ile yenilenen 2015 Haziran seçimi de bunun sağlaması…"
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