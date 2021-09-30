Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Şahmeran dizisinden ilk kare geldi

30 Eylül 2021 Perşembe, 16:26

Uzun süre ekranlara ara veren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dijital yayın platformu Netflix’in orijinal dizisi Şahmeran’la geri döneceğini duyurmuştu. Erkek başrolün kim olacağı konusu uzun bir süre konuşulan dizide, Sarıkaya’ya Burak Deniz eşlik edecek.

DİZİ EKİBİ ADANA’DA SETE ÇIKTI

Çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşecek dizi ekibi önceki gün Adana’da çekimlere başladı.

Haber Global'de yer alan habere göre; çekimlere devam eden Şahmeran dizisinin setinden ilk kare de yayınlandı.

Yönetmenliğini Umur Turagay’ın üstlendiği dizinin kadrosunda ayrıca, Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Mehmet Bilge Aslan ve Nilay Erdönmez de yer alıyor.

Serenay Sarıkaya diziye katıldığını, "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan... Sssssshhhh..." sözleri ile duyurmuştu.



Serenay Sarıkaya'nın partneri Burak Deniz ise en son ATV ekranında yayınlanan Maraşlı dizisinde başrolde yer almıştı. Maraşlı dizisinin finalinin ardından Deniz, Temmuz ayında İtalya’da Ferzan Özpetek’in Cahil Periler dizisine katılmıştı.

