Hablemitoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Enver Altaylı şüpheli olarak ifade verecek

09 Ağustos 2022 Salı, 17:33

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Necip Hablemitoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Odatv'den Can Özçelik'in haberine göre, soruşturma sürecinde daha önce tanık olarak ifadesi alınan eski MİT’çi Enver Altaylı, şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

ALTAYLI ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK

Dosyaya eski Bakan Halil Şıvgın’ın ifadesiyle giren Enver Altaylı, FETÖ ve askeri casusluk suçlarından cezaevinde bulunuyor. Halil Şıvgın, tanık olarak verdiği ifadesinde FETÖ’cü Mustafa Özcan ile Enver Altaylı'nın kendisini aracı Necip Hablemitoğlu ile görüşmek istediklerini, kendisinin ise bunu kabul etmediğini anlatmıştı. Şıvgın'ın ifadesi sonrası Enver Altaylı'nın ifadesine de başvurulmuştu.

Dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen tarafından 21 Ekim 2016’da ifadesi alınan Enver Altaylı, Halil Şıvgın’ın ifadesinin doğru olmadığını iddia etti.

"KARŞILAŞMAM OLMADI" DEMİŞTİ

Enver Altaylı ifadesinde, “Halil Şıvgın’ın ifadesinde belirttiği gibi onun bürosunda Necip Hablemitoğlu ve Ramazan Toprak ile karşılaşmam olmadı. Necip Hablemitoğlu ile ise hiç görüşmedik. Ayrıca benim Mustafa Özcan’ı Halil Şıvgın’ın ifadesinde iddia ettiği gibi Necip Hablemitoğlu ile görüştürmek için bir girişimim olmamıştır” dedi.

ALTAYLI VE HABLEMİTOĞLU GÖRÜŞMESİ HTS KAYITLARINA YANSIDI

Ancak soruşturma dosyasına giren HTS kayıtları, Enver Altaylı ile Necip Hablemitoğlu’nun 3 ay içerisinde birden fazla görüştüğünü ortaya çıkardı. Kayıtlara göre FETÖ’cü Mustafa Özcan’ın da telefonu aynı yerden sinyal verdi. Görüşmede eski bir siyasetçinin de yer aldığı tespit edildi.

1 NUMARALI ŞÜPHELİ FETHULLAH GÜLEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yürütülen soruşturmanın iddianamesinin 1 numarası da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen olacak. İddianamede, FETÖ’nün Türkiye imamı olan Mustafa Özcan’ın iki, Enver Altaylı’nın da üç numaralı şüpheli olarak yer alacağı belirtildi.

Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu da eski MİT'çi Enver Altaylı ve Mustafa Özcan'ın suikastten önce eşi ile görüştüğünü, görüşmenin içeriğini tam olarak bilmemekle birlikte iknaya dönük olduğunu ve Hablemitoğlu'nun bu görüşmeden rahatsız olduğunu ifade etmişti.

LEVENT GÖKTAŞ’IN KAÇMASINI SAĞLAYAN KİŞİYE EV HAPSİ

Öte yandan Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında şüpheli olan Levent Göktaş’ın kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen kişilerle ilgili karar verildi. Soruşturmada kapsamında gözaltına alınan emekli polis memuru A.G., hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi kararı verildi.