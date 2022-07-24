Levent Göktaş'a ait olduğu öne sürülen hesap: Bu akşam saat 22.00'da her şeyi açıklayacağım

24 Temmuz 2022 Pazar, 12:13

2002 yılında suikast sonucu öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun suikastındaki sır perdesi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala aralanamadı. Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Gökhan Nuri Bozkır, 27 Ocak 2022 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye'ye getirilmişti. Hakkında yakalama kararı bulunan emekli Albay Levent Göktaş, suikastın planlayıcısı olmakla suçlanıyor.

"HEPSİNİ YAVAŞ YAVAŞ AÇIKLAYACAĞIM"

Levent Göktaş'a ait olduğu henüz doğrulanamayan hesap, her şeyi belgeleriyle açıklayacağını söylediği bir paylaşım yaptı. O paylaşımlar şu şekilde:

“1-1959 yılında Niksar'da doğdum. 1980 yılında Kara Harp okulundan mezun oldum. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 25 yıl TSK Özel Kuvvetlerde tim, tabur ve alay komutanlığı yaptım. 2005 yılında kıdemli albay rütbesinden emekli oldum.

2- 1992 yılında Azerbaycan, 1998-2001 yıllarında Suriye, 2000 yıllarında Kırgızistan'da ve 1993 ve 1997 yıllarında Irak'ta görev gereği bulundum. Çalışkan ve başarılı bir subaydım. Kırgın olduğum silah arkadaşlarım var. Kullanıldığım durumlar oldu. Hepsini yavaş yavaş açıklayacağım.

3-Bu akşam saat 22.00'da her şeyi belgeleri ile açıklamaya başlıyorum. Yarından itibaren video çekmeye de başlayacağım."

Ardından cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, şunları not düştü:

"Ben oraya bir kere girdim! ikinci kere girmeyeceğim! Oraya girmesi gerekenler girecek! beni kullananlar girecek! Akşam 22.00'de buluşmak üzere. Saygılarımla..."

GÖKTAŞ'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Odatv'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Levent Göktaş’ın avukatı Celal Ülgen, “Levent Göktaş benimle iletişim kuramıyor. İletişim kurduğu anda dinlemeye takılacağını biliyor. Fakat Levent Göktaş’ın bir açıklama yapmasını bekliyordum. Onun adına açılan sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşımlara bakarak Göktaş’a ait olup olmadığını anlayacağız. Yarından itibaren de video çekeceğini ifade etmiş.” dedi.