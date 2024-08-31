Habur Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza memurlarına saldırı: 5 gözaltı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza memurlarına mukavemet göstererek darbeden 5 şüpheli, gözaltına alındı. Yaralanan 3 memur, hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 19:40
Habur Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza memurlarına saldırı: 5 gözaltı
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Olay 04.00 sıralarında Silopi ilçesinde Habur Gümrük Kapısı'ndaki yolcu bagaj bölümünde meydana geldi.

İddiaya göre; bagajların x-Ray cihazı ile kontrol edildiği bölüme gelen bir grup, görevli memurlarla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi ile grup, görevli memurlara saldırdı.

E.B., B.B. ve M.S. isimli memurlar, yüz, boyun ve enselerinden aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.B., K.O., M.B., Y.B. ve S.B. isimli şüpheliler de Habur Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak polise teslim edildi.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile şüpheliler, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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