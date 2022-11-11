Hac için 'sahte kayıt' oluşturan firma yetkililerine operasyon: 10 şüpheli yakalandı
Hac hizmeti veren bazı firmalar yetkilileri hakkında sahte hacı kaydı oluşturarak elde ettikleri kontenjanlar için fahiş fiyatlar uygulayarak sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hac/umre hizmeti sunan bazı firmaların haksız kontenjan elde etme adına kişilerin bilgisi dışında kimlik bilgilerini kullanarak sahte hacı kaydı oluşturdukları, sahte feragat dilekçeleriyle kontenjan elde ederek yedek listeden yönlendirilen gerçek hacılara fahiş fiyat uyguladıkları ve sahte kayıtların diyanet personeliyle irtibatlı şekilde yapıldığı belirlendi.
112 KİŞİNİN ŞİKAYETÇİ OLARAK İFADESİ ALINDI
Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişlerince de doğrulanan tespitler sonucu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında ıslak imzalı sahte dilekçe yazılan 112 kişinin şikayetçi olarak ifadesi alındı.
Şikayetçiler, hac kaydından haberlerinin olmadığı ve imzaların kendilerine ait olmadığını belirttiler. Bunun üzerine şikayetçilerin alınan imza ve yazı örnekleriyle, sahte dilekçeler bilirkişi incelemesine tabi tutularak dilekçelerin tamamının sahte olduğu delillendirildi.
3 İLDE OPERASYON
Tespitler üzerine savcılığın talimatıyla bugün firma yetkilisi 14 şüpheliden 11'i hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.
Video Haberler
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- Son saha çalışmaları ne söylüyor?
- AKP'li isim istifa etti
- Şırnak'ta bir öğrencinin ağabeyleri öğretmeni darbetti
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- Cihan Kolivar cezaevinden konuştu
- ‘Hiç alakam yok’ demişti
- 'Size her söylediğimizde sızıntı oldu'