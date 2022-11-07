Konya merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Konya merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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