Hacer Foggo: Açlık çocuklarda travmaya dönüştü

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 02:00

Türkiye’de çocuk açlığı dramatik boyutlara ulaştı. Veli-Der’in araştırmasına göre her iki çocuktan biri açlıkla karşı karşıya.

‘AÇLIK ÇOCUKLARDA TRAVMAYA DÖNÜŞTÜ’



CHP Yoksulluk Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, çocuk açlığını anlatırken bir anneyle yaşadığı diyaloğa dikkat çekip şunları söyledi:

“Son üç yıldır çocuklar oyuncak istemiyor. O kadar temel ihtiyaçlara kitlenmiş durumda ki aileler, çocuklarının istedikleri gıdayı alamıyorlar. Çocuklar yetersiz besleniyorlar. Temel ihtiyaçlar lüks haline geldi. Geçen gün bir anneyle konuştum. Çocuğu ‘Okullar tatil olacak beni pastaneye götürecek misin’ diye sormuş. Kadın ağlamaya başladı. Eskiden normal olan bir yere götürme, giydirme gibi durumlar lüks oldu. En temel ihtiyacın alınmaması çocuk için büyük travma.”

(Hacer Foggo)

Foggo çocukların yiyecek konusunu düşünmemesi gerektiğinin altını çizerek “Bu yoksulluğun ruhsal boyutunu gösteriyor. Derinleşen yoksulluk, çocuklarda okul terkine, çocuk işçiliğinin büyümesine, okul devamsızlığına, suça sürüklenmeye neden oluyor” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise “Vatandaşımızı açlığa ve yoksulluğa mahkûm eden kahrolası düzeni değiştireceğiz” paylaşımı yaptı.