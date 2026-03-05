Hacettepe Üniversitesi’nde uzaklaştırma cezalarına karşı eylem

Hacettepe Üniversitesi’nde bazı öğrencilere verilen uzaklaştırma cezalarına karşı öğrenciler rektörlük önünde eylem yaptı.

Kampüs içinden Rektörlük binası önüne yürüyen öğrenciler, "Soruşturmalarla bitmeyiz, siz gitmeden gitmeyiz” yazılı pankart açtı.

19 Mart sürecindeki eylemlere katıldıkları gerekçesiyle üniversitede çok sayıda öğrenci hakkında disiplin soruşturması açıldığını, bazı öğrenciler hakkında yarım yıldan üç yıla kadar uzaklaştırma cezaları verildiğini belirtilen öğrenciler, verilen cezaların geri çekilmesini talep etti.

Rektörlük önünde cezaları protesto eden öğrenciler, eylemlerini kampüs nizamiyesine yürüyerek devam ettirdi.