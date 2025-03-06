Hacettepe Üniversitesi yemekhanesinde banka dayatmasına tepki!
Yemekhanelerde Yapı Kredi Bankası'nın kredi kartını kullanmaya zorlanmaları ile zam kararına karşı eylem yapan Hacettepeli öğrenciler, "Müşteri değiliz, öğrenciyiz" dedi.
Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, yemekhanelerde Yapı Kredi Bankası'nın kredi kartını kullanmaya zorlanmaları ile zam kararına karşı eylem yaptı.
Öğrenciler; yemekhanede kredi kartı sistemine geçilmesine, öğrencilerin zorla banka müşterisi haline getirilmesine karşı tepki göstererek nitelikli beslenme, barınma ve eğitim hakları için basın açıklaması düzenledi.
Kredi kartı dayatmasını ve yemekhane zammını kabul etmeyen öğrenciler, "Müşteri değiliz, öğrenciyiz" dedi.
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