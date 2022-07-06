Hacettepe'deki mezuniyete damgasını vurdu: Üniversiteyi eleştirdi, dekan sahneden indirmek istedi

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:53

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde, öğrenciler adına konuşan doktor adayı Kaya Avşar, Fakülte Dekanı tarafından sahneden indirilmek istendi. Ancak bu tavır sonrası Avşar'ın arkadaşları alkışlarla konuşmaya desteklerini gösterdiler. Alkışlı destek sonrası Avşar ayrıca Atatürk'ün, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözlerine de konuşmasında yer verdi.

Avşar, konuşmasında “Üniversitemizdeki idari kadrolarının önceliği de siyasilerin beklentileri karşılamaktan çok bilim insanlarının isteklerini değerlendirmek olmalıdır” dedi. Bu sözler sonrası sahneye gelen Fakülte Dekanı Prof. Demiryürek, Avşar'ın sahneden inmesini istedi ancak Avşar'ın arkadaşları ve orada bulunanların alkışlı desteğini aldı. Avşar konuşmasında ayrıca Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözlerine yerdi.

"ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRAN OTORİTELERİN KARŞISINDAYIZ"

Sağlıkçıların karşılaştığı zorluklara da değinen Avşar ayrıca şunları kaydetti:

“Bizler insan sağlığı için hayatlarımızı adadık. Peki bizim sağlığımızı kim düşünecek? Sağlıkta şiddetin son bulması için caydırıcı cezalara ihtiyacımız var. Sağlıklı şiddeti önleyebilmek için yeni yasalara daha caydırıcı cezalara ihtiyacımız var.

Ağır çalışma şartlarının düzeltilmesine, her bir hastaya yeterli süre ayırmamıza izin veren bir sisteme ihtiyacımız var. Özlük haklarımızın iyileştirilmesine ihtiyacımız var. Hekimlik mesleğini değersizleştirmeye çalışan ve şiddeti meşrulaştıran kişi ve otoritelerin karşısındayız.”