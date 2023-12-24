Hadımköy'de beton mikserine düşen işçi hayatını kaybetti

Arnavutköy’de hazır beton üreten tesiste bakım için tırmandığı beton tankının içine düşen işçi hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 10:21
Hadımköy'de beton mikserine düşen işçi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre olay Hadımköy Ömerli Mahallesi’nde hazı beton üreten Desentaş isimli fabrikada yaşandı.

Metrelerce yükseklikteki beton tanklarına bakım için tırmanan Ersin Korhan isimli işçi, bir anda dengesini kaybederek içeri düştü. 

KURTARILAMADI

Kazada Ersin Korhan olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye itfaiye ve sağlık ikibi sevk edildi. Hayatını kaybeden işçiyi düştüğü yerden kurtarma çalışmaları başlatıldı. 

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.


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