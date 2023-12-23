Balık işleme tesisinde çalışan 8 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aydın'da bir balık işleme tesisinde çalışan 8 işçi, zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 10:54
Balık işleme tesisinde çalışan 8 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir balık işleme tesisinde 8 işçi, makine temizliği yaparken fenalaştı.

İşçiler, haber verilmesiyle fabrikaya gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Çine Devlet Hastanesi'ne ardından da Efeler ilçesindeki hastanelere götürüldü.

Hayati tehlikeleri bulunmayan işçilerin temizlikte kullanılan bir malzemeden dolayı zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.


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