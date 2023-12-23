Bursa'da iş cinayeti: Çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi

Bursa'da bir okul binasının çatısını tamir ederken düşen işçi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 13:45
Bursa'da iş cinayeti: Çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Orhangazi Caddesi'ndeki Ahmet Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çatısına tamir için çıkan Reyhani Acar (52) bir anda dengesini yitirerek beton zemine düştü.

Acar'ın yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğünü gören diğer işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Acar'ın cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Bursa işçiler İşçi Çatı tamir

İlgili Haberler

Kırıkkale'de inşaattan düşen işçi, ağır yaralandı

Kırıkkale'de inşaattan düşen işçi, ağır yaralandı
Hasadı bitiren zeytin işçileri kahyayı ağaca bağlayıp tarla sahibinden bahşiş istedi

Hasadı bitiren zeytin işçileri kahyayı ağaca bağlayıp tarla sahibinden bahşiş istedi
Elini kesim makinesine kaptıran işçinin işaret parmağı koptu

Elini kesim makinesine kaptıran işçinin işaret parmağı koptu

En Çok Okunan Haberler