Bursa'da iş cinayeti: Çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi
Bursa'da bir okul binasının çatısını tamir ederken düşen işçi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Orhangazi Caddesi'ndeki Ahmet Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çatısına tamir için çıkan Reyhani Acar (52) bir anda dengesini yitirerek beton zemine düştü.
Acar'ın yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğünü gören diğer işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Acar'ın cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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