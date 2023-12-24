Hadımköy'de işçi, beton mikserine düştü!

İstanbul Hadımköy'de bir işyerinde, işçi beton mikserine düştü. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 10:21
Hadımköy'de işçi, beton mikserine düştü!
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Arnavutköy Hadımköy'de inşaat malzemeleri üreten iş yerinde, 1 işçi beton mikserine düştü.

Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.  


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