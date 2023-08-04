Isparta'da 4 araçlık zincirleme kaza: 2'si çocuk 9 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 13:48
Abone Ol google-news

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde saat 11.00 sıralarında sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 otomobil çarpıştı.

Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. İhbarla kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Araçlardan birinin elma bahçesine uçtuğu kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si çocuk 4'ü Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne, diğerleri ise Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Isparta araç kaza

İlgili Haberler

NBA'den, alkollü araç kullanan Devonte' Graham'e iki maç ceza

NBA'den, alkollü araç kullanan Devonte' Graham'e iki maç ceza
Hamile kalamıyorsanız bu kürü kullanın! Prof Dr. İbrahim Saraçoğlu hamile kalmayı kolaylaştıran doğal formülü açıkladı!

Hamile kalamıyorsanız bu kürü kullanın! Prof Dr. İbrahim Saraçoğlu hamile kalmayı kolaylaştıran doğal formülü açıkladı!
Putin'den bürokratlara çağrı: Sadece yerli araç kullanın

Putin'den bürokratlara çağrı: Sadece yerli araç kullanın

En Çok Okunan Haberler