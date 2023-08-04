Isparta'da 4 araçlık zincirleme kaza: 2'si çocuk 9 yaralı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde saat 11.00 sıralarında sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 otomobil çarpıştı.
Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. İhbarla kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlardan birinin elma bahçesine uçtuğu kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si çocuk 4'ü Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne, diğerleri ise Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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