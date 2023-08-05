Amasya'da zincirleme kaza: 1'i ağır, 7 kişi yaralandı!

Suluova ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır, 7 kişinin yaralandığı aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 10:37
Amasya'da zincirleme kaza: 1'i ağır, 7 kişi yaralandı!
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Samsun-Amasya karayolu Suluova kavşağında zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ferhat Uğurlu yönetimindeki 38 AZ 038, Zeynur Toprak yönetimindeki 16 ANS 325 ve Savaş Yalman yönetimindeki 52 AV 971 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerle beraber Tuğçe Toprak, Yaşar Doğruel, Ayşe Erdoğan ve Aylin Ecrin Erdoğan yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat Uğurlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.   

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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