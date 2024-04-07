Hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı: Yaralılar var!
Sultangazi'de seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde seyir halinde bulunan hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde olan otomobile çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile görüntülendi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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