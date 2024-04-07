Son Dakika... Basın Ekspres Yolu'nda polis ekiplerini taşıyan servis minibüsü devrildi
Son dakika gelişmesi... İstanbul'da Basın Ekspres Yolu'nda servis minibüsü devrildi. Feci kazada, yaralılar olduğu bildirildi.
İstanbul'da Çobançeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı istikametinde sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.
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