Son Dakika... Basın Ekspres Yolu'nda polis ekiplerini taşıyan servis minibüsü devrildi

Son dakika gelişmesi... İstanbul'da Basın Ekspres Yolu'nda servis minibüsü devrildi. Feci kazada, yaralılar olduğu bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 09:44
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İstanbul'da Çobançeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı istikametinde sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


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