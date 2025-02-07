Hafif ticari araç takla attı: 6 aylık bebek kurtarılamadı

Konya’nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 6 aylık bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hafif ticari araç takla attı: 6 aylık bebek kurtarılamadı
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İHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 12:45

Aksaray Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi Beştepeler mevkiinde saat 07.30 sıralarında, K.N. (55) idaresindeki 06 EEC 941 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Takla atan aracın sürücü K.N. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.N. (51), A.A. (26), Ç.A. (25) ve 6 aylık bebek Lina Aktekin yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KURTARILAMADI

Bor Devlet Hastanesine kaldırılan ve sağlık durumu ağır olan Lina Aktekin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.


Etiketler: #aksaray #konya

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