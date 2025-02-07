Konya'da otomobil şarampole devrildi... Yaralılar var!
Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.
Adana-Aksaray karayolu Zengen Mahallesi yakınlarında K.N. (55) idaresindeki 06 ECC 921 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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