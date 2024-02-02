Hafize Gaye Erkan’ın istifası sonrası Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama: ‘Tamamen şahsidir’
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa ettiğini duyurdu. Söz konusu karar hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kararın şahsi olduğunu belirtti.
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