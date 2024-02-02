Hafize Gaye Erkan’ın istifası sonrası Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama: ‘Tamamen şahsidir’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa ettiğini duyurdu. Söz konusu karar hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kararın şahsi olduğunu belirtti.

Yayınlanma: 02.02.2024 - 22:34
Hafize Gaye Erkan’ın istifası sonrası Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama: ‘Tamamen şahsidir’
Abone Ol google-news

Hafize Gaye Erkan haberleri Mehmet Şimşek haberleri istifa haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

Son Dakika... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti
Erkan Baş ile Ümit Özdağ arasında 'sığınmacı' tartışması: 'Kendisini solcu zanneden...'

Erkan Baş ile Ümit Özdağ arasında 'sığınmacı' tartışması: 'Kendisini solcu zanneden...'
Hafize Gaye Erkan'ı, Erdoğan'a kim önerdi? Sürpriz isim!

Hafize Gaye Erkan'ı, Erdoğan'a kim önerdi? Sürpriz isim!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon