Hafriyat kamyonları birbirine girdi... Yaralılar var!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gündoğan-Türkbükü arasında sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Kadir C. yönetimindeki 12 ACC 041 plakalı hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen Vedat Y. idaresindeki 34 FOT 736 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonlar yol kenarına savruldu.
İhbarın ardından 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Kazada yaralanan 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak verildi. Araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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