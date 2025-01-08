Feci kaza... Okul servisi ile araç çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralandı!

Batman’da okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 17’si öğrenci 20 kişi yaralandı.

Feci kaza... Okul servisi ile araç çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralandı!
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İHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 16:17

Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 72 S 111 plakalı okul servis minibüsü ile N.K. yönetimindeki 34 YC 6176 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada servis aracındaki 17’si öğrenci toplam 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #batman #okul servisi #kaza

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