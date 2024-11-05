Hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı

Hatay’da seyir halineyken devrilen hafriyat kamyonundaki 2 kişi yaralandı.

Hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:05

Edinilen bilgilere göre kaza, Defne ilçesi Koçören Mahallesi’nde yaşandı.

Seyir halindeki hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, devrilen kamyondaki 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.


Etiketler: #hatay #hafriyat #kamyon

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