Hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı
Hatay’da seyir halineyken devrilen hafriyat kamyonundaki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Defne ilçesi Koçören Mahallesi’nde yaşandı.
Seyir halindeki hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.
Kazayı gören yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, devrilen kamyondaki 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
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