Hafriyat kamyonu devrildi: Şoför kabinde sıkıştı

Yayınlanma: 05.02.2024 - 17:12

Güncelleme: 05.02.2024 - 17:17

Kaza, 14.40 sıralarında Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde meydana geldi. 34 EOH 048 plakalı hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon şoförü Mehmet Rauf Yaman, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.