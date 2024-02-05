Hafriyat kamyonu devrildi: Şoför kabinde sıkıştı

Bağcılar'da toprak yüklü hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada, kamyon şoförü kabinde sıkıştı. Çevredekiler tarafından çıkarılan şoför, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 17:12
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Kaza, 14.40 sıralarında Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde meydana geldi. 34 EOH 048 plakalı hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. 

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon şoförü Mehmet Rauf Yaman, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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