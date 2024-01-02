Şişli’de otobüs park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı: 9 yaralı

Şişli'de İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada İETT otobüsünün şoförü ve 8 yolcu yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 07:11
Şişli’de otobüs park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı: 9 yaralı
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Kaza, saat 06.30 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. hakimiyetindeki 34 TP 5800 plakalı İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle şantiye çıkışında park halinde olan 10 FZ 944 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

ŞOFÖR VE 8 YOLCU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle İETT şoförü ve 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı yolculara ilk yardımı olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.


Şişli trafik kazası

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